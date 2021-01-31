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В Пензе в феврале проведут аукцион на вывоз снега с начальной ценой около 19 млн. рублей

13:39 | 31.01.2021 | ЖКХ

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Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» объявило электронный аукцион на дополнительный вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок, мостов и путепроводов, а также мест подтоплений в период паводка с начальной (максимальной) ценой 18 млн. 961 тыс. 354 рубля 10 копеек.

В Пензе в феврале проведут аукцион на вывоз снега с начальной ценой около 19 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Аукцион назначен на 10 февраля.

В качестве источника финансирования закупки указан бюджет города.

Услуги по муниципальному контракту должны быть оказаны в период по 31 марта 2021 года.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сильные снегопады обрушились на Пензу в ночь с 13 на 14 января и с 15-го на 16-е.

Комментируя обстановку на улицах города, мэр Андрей Лузгин тогда заявил, что таких снегопадов в Пензе давно не было. Он предположил, что вывоз снега будет осуществляться в течение нескольких недель, поскольку его «очень много».

25 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в связи с наступлением плюсовой температуры «люди тонут в жиже с водой». Он предложил главам администраций городских округов и муниципальных районов, а также их заместителям по ЖКХ, не сумевшим надлежащим образом организовать работу по уборке и вывозу снега, самим взяться за лопаты.

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