В Пензе в феврале проведут аукцион на вывоз снега с начальной ценой около 19 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 31 января 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Департамент ЖКХ города Пензы» объявило электронный аукцион на дополнительный вывоз снега с автомобильных дорог общего пользования, площадей, тротуаров, остановок, мостов и путепроводов, а также мест подтоплений в период паводка с начальной (максимальной) ценой 18 млн. 961 тыс. 354 рубля 10 копеек.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Аукцион назначен на 10 февраля.

В качестве источника финансирования закупки указан бюджет города.

Услуги по муниципальному контракту должны быть оказаны в период по 31 марта 2021 года.

Читайте также

Таких снегопадов в Пензе давно не было — Андрей Лузгин

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», сильные снегопады обрушились на Пензу в ночь с 13 на 14 января и с 15-го на 16-е.

Комментируя обстановку на улицах города, мэр Андрей Лузгин тогда заявил, что таких снегопадов в Пензе давно не было. Он предположил, что вывоз снега будет осуществляться в течение нескольких недель, поскольку его «очень много».

25 января губернатор Пензенской области Иван Белозерцев обратил внимание на то, что в связи с наступлением плюсовой температуры «люди тонут в жиже с водой». Он предложил главам администраций городских округов и муниципальных районов, а также их заместителям по ЖКХ, не сумевшим надлежащим образом организовать работу по уборке и вывозу снега, самим взяться за лопаты.