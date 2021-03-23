Мэр Пензы назвал ситуацию во дворах не самой комфортной для жителей ЖКХ

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин при обсуждении проблемы подтопления территорий в период таяния снега охарактеризовал ситуацию во дворах, как не самую комфортную для жителей.

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«Дворовые территории тоже находятся не в лучшем состоянии. [...] Понуждайте управляющие компании все-таки откачивать воду в том числе с дворовых территорий или отводить ее, прорубать лед до ближайшей ливневки», — сказал он, обращаясь к представителям управления ЖКХ Пензы и администраций районов города в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

«Во дворах ситуация не самая комфортная для жителей, иногда небезопасная», — добавил Андрей Лузгин.