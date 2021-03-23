EN
16:46:22 Вторник, 23 марта
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Мэр Пензы назвал ситуацию во дворах не самой комфортной для жителей

13:49 | 23.03.2021 | ЖКХ

Печать

Пенза, 23 марта 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин при обсуждении проблемы подтопления территорий в период таяния снега охарактеризовал ситуацию во дворах, как не самую комфортную для жителей.

Мэр Пензы назвал ситуацию во дворах не самой комфортной для жителей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Дворовые территории тоже находятся не в лучшем состоянии. [...] Понуждайте управляющие компании все-таки откачивать воду в том числе с дворовых территорий или отводить ее, прорубать лед до ближайшей ливневки», — сказал он, обращаясь к представителям управления ЖКХ Пензы и администраций районов города в ходе еженедельного совещания, состоявшегося в мэрии во вторник, 23 марта.

«Во дворах ситуация не самая комфортная для жителей, иногда небезопасная», — добавил Андрей Лузгин.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Кузнецка обвиняется в незаконной организации азартных игр В Пензе до конца марта намечено ввести в эксплуатацию ЖК «Тернопольский» — вице-мэр
В Пензе более 60 пациентов психбольницы получили прививку от коронавируса Строительство второй очереди ЖК «Райки» планируется завершить в июне 2021 года — вице-мэр
В Пензе по факту гибели мужчины при демонтаже здания возбуждено уголовное дело Мэр Пензы поручил организовать дежурство техники на дорогах, подверженных подтоплению
Все новости
Актуальное

2007–2021 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама