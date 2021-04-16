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Пензенский «Горводоканал» приступил к укладке асфальта в местах ликвидации аварий на сетях

10:52 | 16.04.2021 | ЖКХ

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Пенза, 16 апреля 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») приступил к укладке асфальта на тех участках дорог, на которых в течение осенне-зимнего периода потребовалось проведение аварийно-восстановительных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе компании.

Пензенский «Горводоканал» приступил к укладке асфальта в местах ликвидации аварий на сетях

Фото: пресс-служба ООО «Горводоканал»

«В начале апреля специализированная подрядная организация произвела подготовку мест», — пояснили в «Горводоканале».

В пресс-службе добавили, что после фрезерования и отсыпки щебнем на дороги вышла специализированная дорожная техника.

«В настоящее время работы ведутся на улице Окружной. Именно этот объект был выбран в числе первых, поскольку вызывал массу неудобств для автомобилистов. Уже заасфальтированы участки на улице 40 лет Октября и проспекте Строителей», — сказали в компании.

В «Горводоканале» уточнили, что всего предстоит провести работы по более чем 200 адресам, при этом завершить их намечено к началу мая.

В пресс-службе отметили, что при укладке асфальта особое внимание уделяется соблюдению технологии и качеству используемых материалов.

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