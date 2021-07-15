Лузгин прокомментировал ход строительства сетей водоснабжения в поселке ЗИФ ЖКХ

Пенза, 15 июля 2021. PenzaNews. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин прокомментировал ход строительства сетей водоснабжения в поселке ЗИФ, который входит в черту города, но удален от его центра.

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По словам мэра, в полном объеме проложен водопровод, установлены колодцы, выполнено устройство фундамента под резервуары, приобретен дизель-генератор, ведутся работы на распределительной насосной станции — осталось обустроить три резервуара, насосную станцию подкачки, подключить электроснабжение и благоустроить территорию.

«Насосная группа и оборудование для резервуара заказаны, материалы поступят в начале августа. До 1 сентября стоит задача сдать объект и еще в течение двух недель — подключить», — сказал мэр в ходе приема граждан, состоявшегося в дистанционном формате в минувшую среду, 14 июля.

По информации пресс-службы мэрии, всего проектом предусмотрена прокладка 12,7 км сетей диаметром 110 мм, в том числе 3,3 км магистрального водопровода и 9,4 км — внутриквартального.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», проблема водоснабжения жителей поселка ЗИФ остается нерешенной на протяжении длительного времени.

Решением Октябрьского районного суда Пензы от 28 октября 2019 года на администрацию города была возложена обязанность организовать водоснабжение населения путем подключения потребителей к централизованной системе холодного водоснабжения. 20 февраля 2020 года решение вступило в законную силу.

7 апреля 2020 года муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с ООО «СитиСтрой» контракт на сумму 36,6 млн. рублей на прокладку водопровода в поселок ЗИФ. Завершить работы требовалось до 30 сентября. 9 октября контракт был расторгнут в связи с неисполнением подрядчиком своих обязательств в полном объеме.

9 ноября был заключен новый контракт с ООО «Сталкер» на сумму более 34 млн. рублей. Изначально в качестве даты завершения работ в документе было указано 30 декабря 2020 года. В дополнительном соглашении от 31 декабря был прописан новый срок — 15 июня 2021 года.

