В Пензе представили технологическую схему реконструкции очистных сооружений канализации ЖКХ

Пенза, 18 октября 2021. PenzaNews. Технологическая схема реконструкции очистных сооружений канализации (ОСК) представлена в ходе рабочего совещания в администрации Пензы, в котором приняли участие сотрудники мэрии, технический директор ООО «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») Александр Наголюк и специалисты компании, разрабатывающей соответствующий проект.

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Как отмечается в сообщении, распространенном пресс-службой «Горводоканала», новая технологическая схема предусматривает механическую и биологическую очистку, а также внедрение ультрафиолетового обеззараживания осадка и системы доочистки сточных вод перед сбросом в реку Суру.

«Проектировщики заострили внимание на проблеме иловых полей», — отмечается в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по результатам проработки основных проектных решений специалисты предложат три варианта утилизации илового осадка.

«Реконструкция очистных сооружений канализации осуществляется за счет средств, получаемых от предприятий города Пензы за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод», — уточняется в тексте.

В сообщении подчеркивается, что первые мероприятия по реконструкции очистных сооружений канализации уже реализованы «Горводоканалом»: модернизирована лаборатория, а также обновлено оборудование здания решеток первой очереди ОСК.

«В целях повышения надежности работы очистных сооружений «Горводоканалом» разработан план снижения сбросов на период 2020–2027 годов. Реализация плана мероприятий позволит не только увеличить эффективность работы очистных сооружений, но и будет способствовать уменьшению негативного воздействия стоков на водный объект — реку Суру, что в целом окажет благоприятное воздействие на экологическую обстановку в регионе. Стоимость реализации мероприятий плана составит порядка 940 млн. рублей», — напоминается в пресс-релизе.