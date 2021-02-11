Пензенский «Горводоканал» модернизировал лабораторию очистных сооружений канализации ЖКХ

Пенза, 11 февраля 2021. PenzaNews. Пензенский «Горводоканал» (входит в группу компаний «Российские коммунальные системы») модернизировал лабораторию очистных сооружений канализации (ОСК): в эксплуатацию введено высокотехнологичное оборудование стоимостью свыше 7 млн. рублей, приобретенное в конце 2020 года. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews» в четверг, 11 февраля.

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«Новое оборудование позволяет более эффективно контролировать состав сточных вод и оценивать качество технологического процесса их очистки перед сбросом в реку Суру. Это важный шаг в сторону повышения эффективности работы ОСК», — подчеркивается в тексте.

В нем уточняется, что теперь в распоряжении сотрудников лаборатории имеются атомно-абсорбционный спектрометр с электротермической атомизацией, газовый хроматограф, ИК-спектрометр и другие высокоточные приборы.

Из сообщения следует, что проведенная модернизация стала одним из первых шагов по реализации плана мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду Пензенской области.

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«На эти цели направлены средства, полученные от предприятий города [в качестве платы] за негативное воздействие на работу централизованных систем водоотведения и за превышение нормативов водоотведения по составу сточных вод», — отмечается в пресс-релизе.

Комментируя ввод в эксплуатацию нового оборудования, главный управляющий директор ООО «Горводоканал» Юрий Ильин в очередной раз акцентировал внимание на том, что взимаемая с предприятий плата имеет целевой характер: деньги тратятся исключительно на улучшение экологической обстановки.

«Дополнительно в этом году планируется реализация мероприятий по реконструкции непосредственно очистных сооружений канализации, а именно — модернизация оборудования решеток первого этапа очистки сточных вод, внедрение технологии ультрафиолетовой очистки, техническое перевооружение системы рециркуляции возвратного активного ила с установкой погружных насосов», — сказал он.