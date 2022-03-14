Цесарев назначен председателем комиссии по лицензированию деятельности по управлению МКД ЖКХ

Пенза, 14 марта 2022. PenzaNews. Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Андрей Цесарев назначен председателем комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.

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«Назначить председателем лицензионной комиссии Пензенской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами Цесарева Андрея Игоревича — первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области», — говорится в постановлении, которое подписал губернатор Олег Мельниченко.

Кроме того, в состав комиссии включена заместитель начальника управления правовой и кадровой работы министерства ЖКХ региона Ирина Шунина.

Исключены из состава лицензионной комиссии Татьяна Николаева, которая ранее занимала пост первого замминистра ЖКХ, и начальник отдела контроля и мониторинга за начислением платы за коммунальные услуги Наталья Пирогова.