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Цесарев назначен председателем комиссии по лицензированию деятельности по управлению МКД

16:57 | 14.03.2022 | ЖКХ

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Пенза, 14 марта 2022. PenzaNews. Первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области Андрей Цесарев назначен председателем комиссии по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.

Цесарев назначен председателем комиссии по лицензированию деятельности по управлению МКД. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Назначить председателем лицензионной комиссии Пензенской области по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами Цесарева Андрея Игоревича — первого заместителя министра жилищно-коммунального хозяйства и гражданской защиты населения Пензенской области», — говорится в постановлении, которое подписал губернатор Олег Мельниченко.

Кроме того, в состав комиссии включена заместитель начальника управления правовой и кадровой работы министерства ЖКХ региона Ирина Шунина.

Исключены из состава лицензионной комиссии Татьяна Николаева, которая ранее занимала пост первого замминистра ЖКХ, и начальник отдела контроля и мониторинга за начислением платы за коммунальные услуги Наталья Пирогова.

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