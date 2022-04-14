03:25:09 Пятница, 15 апреля
Коронавирус Дело Белозерцева Дольщики НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!

Для коммунальных служб Пензы приобретено 68 спецмашин

14:55 | 14.04.2022 | ЖКХ

Печать

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. 68 новых спецмашин приобретено для коммунальных служб Пензы в дополнение к 33 единицам техники, которые были закуплены в 2021 году.

Для коммунальных служб Пензы приобретено 68 спецмашин

Фото: Pnzreg.ru

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, спецмашины будут направлены в новые учреждения — «Пензавтодор» и городскую управляющую компанию, которая возьмет на обслуживание те дома, от которых отказываются частные УК как от затратных.

«Мы провели реформирование отрасли; новая техника гарантированно будет использована по назначению, и горожане увидят результаты этих позитивных изменений», — сказал он в ходе торжественного мероприятия по передаче техники коммунальным службам, которое состоялось на Юбилейной площади в четверг, 14 апреля.

Читайте также

Мельниченко заявил о создании в Пензе единой муниципальной управляющей организации

Руководитель субъекта федерации отметил, что это не последняя закупка.

«Есть договор с Республикой Беларусь на поставки коммунальной техники, причем первая партия «МАЗов» уже пришла», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что модернизация коммунальной сферы в Пензенской области будет продолжена.

«Дальше реформа предприятий ЖКХ ждет Кузнецк, Каменку, Нижний Ломов, Сердобск, Белинский. Уже в этом году планируется закупить для них новые спецмашины, чтобы повысить уровень городского благоустройства», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.

Новости партнеров
Читайте также
Житель Пензы обвиняется в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере В Пензе студент оштрафован на 50 тыс. рублей за дискредитацию ВС РФ
В Пензенской области за сутки подтверждено 169 случаев заражения коронавирусом В Пензе стартовали курсы повышения квалификации священнослужителей
В Пензе спасатели вызволили из беды собаку В Пензенской области за сутки подтверждено 175 случаев заражения коронавирусом
Все новости
Актуальное

2007–2022 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама