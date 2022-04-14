Для коммунальных служб Пензы приобретено 68 спецмашин ЖКХ

Пенза, 14 апреля 2022. PenzaNews. 68 новых спецмашин приобретено для коммунальных служб Пензы в дополнение к 33 единицам техники, которые были закуплены в 2021 году.

Фото: Pnzreg.ru

По словам губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, спецмашины будут направлены в новые учреждения — «Пензавтодор» и городскую управляющую компанию, которая возьмет на обслуживание те дома, от которых отказываются частные УК как от затратных.

«Мы провели реформирование отрасли; новая техника гарантированно будет использована по назначению, и горожане увидят результаты этих позитивных изменений», — сказал он в ходе торжественного мероприятия по передаче техники коммунальным службам, которое состоялось на Юбилейной площади в четверг, 14 апреля.

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Руководитель субъекта федерации отметил, что это не последняя закупка.

«Есть договор с Республикой Беларусь на поставки коммунальной техники, причем первая партия «МАЗов» уже пришла», — констатировал Олег Мельниченко.

Губернатор подчеркнул, что модернизация коммунальной сферы в Пензенской области будет продолжена.

«Дальше реформа предприятий ЖКХ ждет Кузнецк, Каменку, Нижний Ломов, Сердобск, Белинский. Уже в этом году планируется закупить для них новые спецмашины, чтобы повысить уровень городского благоустройства», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба регионального правительства.