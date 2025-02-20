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Олег Мельниченко и Павел Сниккарс обсудили основные показатели работы филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»

14:19 | 20.02.2025 | ЖКХ

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Пенза, 20 февраля 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко и генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс в ходе встречи в региональном правительстве обсудили основные показатели работы филиала компании, решение о создании которого было принято осенью 2023 года.

Олег Мельниченко и Павел Сниккарс обсудили основные показатели работы филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»

Фото: пресс-служба филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс»

«Вторую зиму в Пензе работа идет в режиме филиала компании, организационная работа налажена», — отметил глава региона.

По его словам, проведена масштабная работа по подготовке к отопительному сезону.

«Применялась робототехника для диагностики, проводились масштабные работы по замене труб, находящихся в критическом состоянии», — подчеркнул Олег Мельниченко.

«Проделан очень серьезный объем работ, но для того, чтобы восстановить и привести в порядок все, что долгие годы было в упадке, потребуется значительное время», — цитирует губернатора пресс-служба облправительства.

В свою очередь Павел Сниккарс заверил, что реконструкция тепловой инфраструктуры в Пензе в 2025 году будет продолжена, в планах также строительство новых источников генерации, учитывая, что в городе ведется активное строительство жилых кварталов.

«Пенза — развивающийся город, и мы приложим все усилия, чтобы обеспечить его жителей бесперебойной подачей отопления и горячей воды. [...] Я лично ознакомился с работой производственных предприятий и проверил реализацию приоритетных проектов. Работа по повышению качества теплоснабжения будет продолжена», — сказал Павел Сниккарс, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы филиала «Пензенский» ПАО «Т Плюс».

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