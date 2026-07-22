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«Пензаэнерго» с начала 2026 года урегулировало размещение линий связи на 9,9 тыс. опор ЛЭП

10:21 | 22.07.2026 | ЖКХ

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Пенза, 22 июля 2026. PenzaNews. Филиал ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» с начала 2026 года в рамках работы по выявлению и пресечению фактов несанкционированного нахождения на опорах ЛЭП волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) сторонних лиц и оформлению с ними договоров урегулировал правоотношения с телеком-операторами на размещение более 14,5 тыс. подвесов на 9,9 тыс. опор. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

«Пензаэнерго» с начала 2026 года урегулировало размещение линий связи на 9,9 тыс. опор ЛЭП

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Всего с начала 2026 года энергетики выявили 1,5 тыс. незаконных подвесов на опорах ЛЭП филиала «Пензаэнерго». За этот же период заключено три договора и шесть дополнительных соглашений, регулирующих размещение более 14,5 тыс. подвесов ВОЛС на 9,9 тыс. опор ЛЭП. В настоящий момент работа по легализации размещения стороннего имущества ведется в отношении 17,3 тыс. подвесов, обнаруженных на 8,7 тыс. опор ЛЭП. В частности, по 13,5 тыс. подвесов на 6,5 тыс. опор ЛЭП идет претензионно-исковая работа», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что размещение линий связи на энергообъектах строго регламентируется законодательством РФ и категорически запрещено без согласования с сетевой организацией.

«В случае уклонения либо отказа операторов от оформления размещения телеком-оборудования в установленном порядке или при отсутствии возможности выявить собственника имущества сетевая компания самостоятельно демонтирует незаконный подвес. К настоящему времени незаконно установленное стороннее имущество демонтировано с 247 опор ЛЭП. С претензиями по отсутствию услуг связи конечным абонентам необходимо будет обращаться в компанию, с которой у них заключены соответствующие договоры. О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов)», — говорится в пресс-релизе.


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