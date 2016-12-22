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Вступило в силу решение суда о штрафе за оторванную руку сотрудницы «Невского кондитера»

08:10 | 22.12.2016 | Происшествия

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Пенза, 22 декабря 2016. PenzaNews. Решение Мокшанского районного суда Пензенской области о прекращении уголовного дела с назначением штрафа в размере 50 тыс. рублей мастеру карамельного цеха ООО «Невский кондитер», признанной виновной в нарушении требований охраны труда, вследствие чего 22-летней работнице оторвало руку, вступило в законную силу.

Вступило в силу решение суда о штрафе за оторванную руку сотрудницы «Невского кондитера»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Мастер карамельного цеха ООО «Невский кондитер» допустила к работе на тянульной машине пострадавшую без проведения вводного и первичного инструктажа, без прохождения стажировки на рабочем месте, без обучения по охране труда и проверке соответствующих знаний», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что уголовное дело может быть прекращено в отношении лица, впервые совершившего преступление небольшой или средней тяжести, если оно возместило ущерб или иным образом загладило вред.

«Суд вынес данное решение по результатам рассмотрения заявленного органом следствия ходатайства о прекращении уголовного дела с учетом мнения представителя потерпевшей и прокурора», — добавила собеседница агентства.
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