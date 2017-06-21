Три женщины госпитализированы после ДТП у «КаГау» в Пензе Происшествия

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Три женщины госпитализированы с травмами различной степени тяжести в результате ДТП, произошедшего у магазина «КаГау» в Пензе в среду, 21 июня, примерно в 10.35. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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«По предварительным данным, на улице Гагарина, 1А, водитель автомобиля «ГАЗ-274784» – мужчина 1998 года рождения допустил наезд на троих пешеходов», — пояснили в Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии пострадали женщины 1949 и 1942 годов рождения, а также еще одна, возраст которой составляет ориентировочно 25–27 лет.

«По данному факту проводится проверка», — сказали в отделе пропаганды.