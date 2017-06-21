Среди пострадавших в ДТП у «КаГау» в Пензе есть девушка-подросток — ГИБДД Происшествия

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Одна из пострадавших в ДТП, произошедшем у торгового центра «КаГау» на улице Гагарина в Пензе, является, по уточненным данным, несовершеннолетней. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

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В ведомстве пояснили, что девушка 2002 года рождения, как и еще два пешехода — женщины 1949 и 1942 годов рождения, была госпитализирована.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», примерно в 10.35 среды, 21 июня, водитель грузовой «ГАЗели» допустил наезд на трех пешеходов, которые получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту аварии организована проверка.