17:17:39 Среда, 21 июня
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Среди пострадавших в ДТП у «КаГау» в Пензе есть девушка-подросток — ГИБДД

14:22 | 21.06.2017 | Происшествия

Печать

Пенза, 21 июня 2017. PenzaNews. Одна из пострадавших в ДТП, произошедшем у торгового центра «КаГау» на улице Гагарина в Пензе, является, по уточненным данным, несовершеннолетней. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД РФ по региону.

Среди пострадавших в ДТП у «КаГау» в Пензе есть девушка-подросток — ГИБДД

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В ведомстве пояснили, что девушка 2002 года рождения, как и еще два пешехода — женщины 1949 и 1942 годов рождения, была госпитализирована.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», примерно в 10.35 среды, 21 июня, водитель грузовой «ГАЗели» допустил наезд на трех пешеходов, которые получили травмы различной степени тяжести и были доставлены в больницу.

По факту аварии организована проверка.
Актуальное
Читайте также
Губернаторов обяжут отчитываться о независимой оценке качества соцуслуг — Максим Топилин «МегаФон» объявил о готовности сети к пятикратному ускорению интернета 4G
Житель Каменки погиб, когда показывал гражданской жене места своего детства В Кузнецке возбуждено дело о покушении на дачу взятки полицейскому
В «Спутнике» во Всероссийский олимпийский день пройдут соревнования День оказания бесплатной юридической помощи пройдет в Пензе
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама