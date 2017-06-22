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В Пензе по факту избиения мотоциклиста сотрудником ГИБДД возбуждено уголовное дело

11:18 | 22.06.2017 | Происшествия

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Пенза, 22 июня 2017. PenzaNews. Уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий» возбуждено по факту неправомерного применения сотрудником ДПС физической силы в отношении мотоциклиста в Пензе.

В Пензе по факту избиения мотоциклиста сотрудником ГИБДД возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«По предварительным данным, около 17.00 12 июня при задержании на улице Сибирской мужчины, нарушившего правила дорожного движения, сотрудник ДПС нанес ему не менее двух ударов по ногам и не менее одного удара в область спины», — сообщила ИА «PenzaNews» и.о. старшего помощника руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Юлия Пилясова.

Она пояснила, что противоправные действия инспектора были выявлены благодаря совместной работе следственных органов и оперативно-разыскной части собственной безопасности УМВД России по Пензенской области.

«В ходе предварительного расследования будет дана правовая оценка правомерности действий сотрудника ДПС, а также установлены все обстоятельства произошедшего», — резюмировала собеседница агентства.
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