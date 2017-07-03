Из-за смертей на пензенских дорогах проведут заседание комиссии по безопасности движения Происшествия

Пенза, 3 июля 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поручил провести внеочередное заседание комиссии по безопасности дорожного движения в связи с участившимися случаями гибели людей в ДТП.

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«Воскресенье [25 июня] — три ДТП, четыре трупа, причина — превышение скорости и выезд на встречную полосу. Вторник [27 июня] — три ДТП, четыре трупа. Дороги делаем, народ носится, превышает скорость, гибнут люди», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 3 июня.

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По мнению Ивана Белозерцева, в сложившихся условиях необходимо принять дополнительные меры по обеспечению безопасности на дорогах, например, разместить на обочинах баннеры с призывом снизить скорость, установить видеокамеры и муляжи автомобилей ДПС.

«Родители садятся за руль автомобиля, превышают скорость — идут по трассе 140–160 [км/ч], выходят на полосу встречного движения, прощаются с жизнью и вместе с ними прощаются с жизнью их дети», — отметил губернатор.

Он добавил, что следует рассмотреть возможность ужесточения ответственности за превышение скорости.