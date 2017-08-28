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По факту смертельного ДТП в Спасском районе возбуждено уголовное дело

09:23 | 28.08.2017 | Происшествия

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Спасск, 28 августа 2017. PenzaNews. Уголовное дело возбуждено по факту ДТП в Спасском районе Пензенской области, в результате которого один человек погиб и пятеро получили травмы различной степени тяжести. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе управления МВД России по региону.

По факту смертельного ДТП в Спасском районе возбуждено уголовное дело

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ведется следствие», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что для установления обстоятельств случившегося назначены экспертизы.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», ДТП произошло на федеральной автодороге М5 «Урал» в Спасском районе Пензенской области в минувшую субботу, 26 августа. Пассажирский микроавтобус «Mercedes» вылетел в кювет после столкновения с грузовым фургоном этой же марки.

Согласно первоначальным данным, в результате случившегося один человек погиб, еще семеро пострадали. По факту аварии была организована проверка.

По уточненной информации, погибла женщина 1981 года рождения. Травмы получили пять человек — женщины 1986, 1970, 1963 и 1975 годов рождения, а также молодой человек 2000 года рождения.
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