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Открытое горение на складе на улице Литвинова в Пензе ликвидировано

11:00 | 15.09.2017 | Происшествия

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Пенза, 15 сентября 2017. PenzaNews. Открытое горение на складе с шинами и лакокрасочными материалами, расположенном на улице Литвинова в Пензе, ликвидировано. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила начальник группы информационного обеспечения деятельности главного управления МЧС РФ по региону Анна Шупилова.

Открытое горение на складе на улице Литвинова в Пензе ликвидировано

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пенная атака позволила ликвидировать открытое горение в кратчайшие сроки», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что в настоящее время на месте ведется проливка помещений.

«Тушение пожара было осложнено тем, что в помещении находились резинотехнические изделия, лакокрасочные материалы и автохимия», — отметила Анна Шупилова.

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По ее словам, с целью ликвидации последствий происшествия был развернут штаб пожаротушения, в который стекалась вся последняя информация.

«В тушении пожара были задействованы около 60 человек и 19 единиц техники», — сказала собеседница агентства, напомнив, что были привлечены специалисты из всех пожарных частей Пензы, а также из Заречного.

Анна Шупилова, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Причины случившегося устанавливаются.
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