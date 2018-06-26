EN
17:16:11 Вторник, 26 июня
Дольщики НКО в Пензе Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт Облик Пензы Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Погибшие в ДТП глава аппарата администрации и депутат ехали на заседание в Пензу

15:05 | 26.06.2018 | Происшествия

Печать

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Руководитель аппарата администрации Земетчинского района Александр Логинов и депутат собрания представителей, главный библиотекарь отдела по работе с детьми центральной библиотечной системы Наталия Комарова, погибшие в крупном ДТП с участием восьми машин, должны были принять участие в работе заседания, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области утром во вторник, 26 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Погибшие в ДТП глава аппарата администрации и депутат ехали на заседание в Пензу

Фото: 58.mchs.gov.ru

В пресс-службе добавили, что также авария унесла жизни главного архитектора района Петра Афанасова и водителя администрации Дмитрия Марутина.

Читайте также

В крупном ДТП под Пензой, по уточненным данным, участвовали восемь машин

В связи с произошедшим председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Все мы понесли огромную утрату — в ДТП погибли наши товарищи, коллеги. Нет слов, чтобы передать нашу скорбь и сожаление», — говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром во вторник, 26 июня, на 565 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области произошло столкновение восьми машин, в том числе двух грузовых.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

Загрузка...
Читайте также
В земетчинской администрации соболезнуют родным погибших в ДТП под Пензой Иван Белозерцев опустился на 49 строчку медиарейтинга губернаторов по теме ЖКХ
Выпущена книга «100 лет военному комиссариату Пензенской области» Участниками донорской акции в Заречном стали около 70 человек
Инфицированный вирусом гриппа птиц фарш «Индилайт» обнаружен в Орловской области Сильный ветер повалил несколько деревьев в пензенском лагере «Белка»
Все новости
Актуальное

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама