Погибшие в ДТП глава аппарата администрации и депутат ехали на заседание в Пензу Происшествия

Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Руководитель аппарата администрации Земетчинского района Александр Логинов и депутат собрания представителей, главный библиотекарь отдела по работе с детьми центральной библиотечной системы Наталия Комарова, погибшие в крупном ДТП с участием восьми машин, должны были принять участие в работе заседания, состоявшегося в Законодательном собрании Пензенской области утром во вторник, 26 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Фото: 58.mchs.gov.ru

В пресс-службе добавили, что также авария унесла жизни главного архитектора района Петра Афанасова и водителя администрации Дмитрия Марутина.

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В связи с произошедшим председатель Законодательного собрания Пензенской области Валерий Лидин, депутаты и сотрудники аппарата регионального парламента выразили глубокие соболезнования родным и близким погибших.

«Все мы понесли огромную утрату — в ДТП погибли наши товарищи, коллеги. Нет слов, чтобы передать нашу скорбь и сожаление», — говорится в телеграмме.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром во вторник, 26 июня, на 565 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области произошло столкновение восьми машин, в том числе двух грузовых.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.