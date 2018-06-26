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В земетчинской администрации соболезнуют родным погибших в ДТП под Пензой

17:09 | 26.06.2018 | Происшествия

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Пенза, 26 июня 2018. PenzaNews. Коллектив администрации Земетчинского района Пензенской области соболезнует родным и близким погибших в крупном ДТП на федеральной трассе М5 «Урал». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте исполнительно-распорядительного органа.

В земетчинской администрации соболезнуют родным погибших в ДТП под Пензой

Фото: 58.mchs.gov.ru

«Администрация Земетчинского района с глубоким прискорбием извещает о тяжелой утрате в страшной трагедии, произошедшей 26 июня на трассе М5 «Урал» Мокшанского района», — говорится в тексте.

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В нем уточняется, что авария унесла жизни троих сотрудников администрации — руководителя аппарата Александра Логинова 1960 года рождения, главного архитектора Петра Афанасова 1950 года рождения и водителя Дмитрия Марутина 1981 года рождения, а также главного библиотекаря по работе с детьми централизованной библиотечной системы Земетчинского района, депутата собрания представителей Наталии Комаровой 1981 года рождения.

«Администрация Земетчинского района выражает глубокие соболезнования семьям погибших», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром во вторник, 26 июня, на 565 км федеральной трассы М5 «Урал» в Мокшанском районе Пензенской области произошло столкновение восьми машин, в том числе двух грузовых.

В результате ДТП погибли четыре человека, еще пятеро пострадали.

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