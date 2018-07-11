Вынесен приговор виновнику ДТП на улице Аустрина в Пензе, который сбил мальчика Происшествия

Пенза, 11 июля 2018. PenzaNews. Наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года назначено жителю Пензы, признанному виновным в совершении ДТП на улице Аустрина, в результате которого погиб мальчик 2007 года рождения.

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«Суд установил, что днем 25 февраля водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем марки «Volkswagen Passat», около дома №172 на улице Аустрина ехал со скоростью более 60 км в час. При возникновении в поле его зрения бегущего к проезжей части мальчика водитель не смог вовремя сбросить скорость, а попытался объехать пешехода слева — выехал на разделительную полосу, а затем на встречную сторону дороги, где и сбил ребенка», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда Пензы.

По его словам, от тупой сочетанной травмы головы, груди, таза и конечностей с повреждением костей скелета и внутренних органов школьник умер в больнице 4 марта.

«Молодой водитель впервые совершил неосторожное преступление средней тяжести. Он признал вину, чистосердечно раскаялся, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, добровольно и в полном объеме возместил имущественный ущерб и моральный вред. Виновник ДТП оплатил необходимые ребенку медикаменты, а позже — его похороны. К административной ответственности он ранее не привлекался. Суд принял во внимание положительные характеристики с места жительства и работы, беременность супруги и тяжелое заболевание родственника. Мать погибшего ребенка не настаивала на строгом наказании водителя», — добавил собеседник агентства.

По его словам, помимо основного наказания, мужчина также лишен водительских прав на 1,5 года.

«Приговор в законную силу не вступил», — уточнил представитель суда.