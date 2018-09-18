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Белозерцев попросил Канцерову взять под свой контроль дело о смерти подростка после драки

12:25 | 18.09.2018 | Происшествия

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Пенза, 18 сентября 2018. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев обратился к прокурору области Наталье Канцеровой с просьбой взять под свой контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного по факту смерти 16-летнего подростка после драки на улице Островского в Пензе.

Белозерцев попросил Канцерову взять под свой контроль дело о смерти подростка после драки

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«На прошлой неделе погиб в результате драки 16-летний юноша. Страшная трагедия. Я обратился к прокурору области с просьбой взять дело под личный контроль», — написал глава региона в микроблоге «Твиттер» во вторник, 18 сентября.

По словам Ивана Белозерцева, важно принять все возможные меры для того, чтобы подобные трагедии впредь не повторялись.

«У подростковой жестокости всегда есть причины, надо понять каковы они, сделать выводы, чтобы исключить саму возможность повторения», — отметил он.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

По версии следствия, днем 14 сентября подростки находились на улице Островского в Пензе. Между потерпевшим и обвиняемым произошел конфликт из-за девушки, после которого юноши мирно разошлись. Однако возникла драка между потерпевшим и приятелем обвиняемого, который затем присоединился к потасовке и ударил сверстника по голове.

Подросток после произошедшего пришел домой, а на следующий день отправился в колледж, где ему стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи констатировали смерть несовершеннолетнего.

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