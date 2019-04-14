Под Пензой на даче найден мертвым молодой человек, которого искали с февраля Происшествия

Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. 21-летний житель Наровчатского района, ушедший из дома в селе Большой Колояр 17 февраля 2019 года, которого в последний раз видели живым на следующий день на станции Арбеково в Пензе, обнаружен мертвым около одного из дачных домов на территории садоводческого товарищества «Радуга» в Малой Валяевке. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

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«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что родственники опознали молодого человека.

«В карманах одежды были обнаружены его документы и ключи от автомашины», — пояснила Татьяна Махницкая.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» продолжается.