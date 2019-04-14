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Под Пензой на даче найден мертвым молодой человек, которого искали с февраля

09:00 | 14.04.2019 | Происшествия

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Пенза, 14 апреля 2019. PenzaNews. 21-летний житель Наровчатского района, ушедший из дома в селе Большой Колояр 17 февраля 2019 года, которого в последний раз видели живым на следующий день на станции Арбеково в Пензе, обнаружен мертвым около одного из дачных домов на территории садоводческого товарищества «Радуга» в Малой Валяевке. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКР по Пензенской области по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая.

Под Пензой на даче найден мертвым молодой человек, которого искали с февраля. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«При первоначальном осмотре каких-либо телесных повреждений на теле не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — сказала собеседница агентства.

Она добавила, что родственники опознали молодого человека.

«В карманах одежды были обнаружены его документы и ключи от автомашины», — пояснила Татьяна Махницкая.

Обстоятельства произошедшего выясняются. Расследование ранее возбужденного уголовного дела по ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» продолжается.

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