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На улице Лермонтова в Пензе столкнулись три машины, в том числе «Яндекс.Такси»

12:37 | 13.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 13 мая 2019. PenzaNews. Три автомобиля один за другим столкнулись напротив поворота к гостелерадиокомпании «Пенза» на улице Лермонтова в Пензе около полудня в понедельник, 13 мая.

На улице Лермонтова в Пензе столкнулись три машины, в том числе «Яндекс.Такси»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Все они следовали со стороны улицы Ленинградской в направлении к улице Красной. Первым ехал автомобиль «Nissan», за ним «Volkswagen», а третьей — машина «Lada Granta» с символикой «Яндекс.Такси».

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, именно отечественный автомобиль получил наибольшие повреждения. У него сильно пострадала передняя часть: смят капот, сломан передний бампер. Сработали подушки безопасности.

В настоящий момент машины объезжают ДТП по одной полосе. Движение транспорта значительно затруднено.

Обстоятельства аварии и степень вины каждого из водителей предстоит выяснить сотрудникам Госавтоинспекции.

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