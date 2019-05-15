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На пензенских дорогах ночью погибли два лося

10:36 | 15.05.2019 | Происшествия

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Пенза, 15 мая 2019. PenzaNews. Два лося погибли в результате ДТП, произошедших в Пензенской области в ночь на среду, 15 мая.

На пензенских дорогах ночью погибли два лося. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Один случай произошел вблизи Пензы. Водитель легкового автомобиля совершил наезд на дикое животное, которое пересекало проезжую часть. Второй случай произошел на дороге «Махалино — Сосновоборск» в Сосновоборском районе», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минлесхоза.

В ведомстве отметили, что ущерб, причиненный охотничьему фонду, составил 160 тыс. рублей.

«Охотуправление Минлесхоза Пензенской области в очередной раз напоминает, что при движении по автодорогам, проходящим через лесные массивы, необходимо соблюдать скоростной режим во избежание наезда на животных», — добавили в пресс-службе.

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