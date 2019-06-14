В ГИБДД подтвердили информацию о перекрытии трассы М5 в Пензенской области Происшествия

Пенза, 14 июня 2019. PenzaNews. Участок федеральной автодороги М5 «Урал» перекрыт в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении управления ГИБДД УМВД России по региону, поступившем в редакцию ИА «PenzaNews» вечером 14 июня после того, как стало известно, что жители Чемодановки, где разгорелся межнациональный конфликт, вышли на трассу.

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По данным Госавтоинспекции, дорога федерального значения перекрыта в районе 650 км.

«Организован объезд вышеуказанного участка с 617 км по 684 км. До восстановления движения рекомендуем воздержаться от продолжения движения и остановиться на местах для стоянок и площадках отдыха», — добавляется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», согласно официальной информации, вечером 13 июня в селе Чемодановка Пензенской области на бытовой почве произошел переросший в драку конфликт между соседями, непосредственное участие в котором, по сведениям прокуратуры, принимали около 10 человек, а остальные наблюдали за потасовкой со стороны. В результате пострадали пять человек. Двое из них были госпитализированы в тяжелом состоянии.

По данному факту были возбуждены уголовные дела по двум статьям УК РФ — п. «з» ч. 2 ст. 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и ст. 213 «Хулиганство».

14 июня один из пострадавших скончался в больнице. Уголовное дело было переквалифицировано на ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» и передано из полиции в производство второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пензенской области.

Вечером в Чемодановке состоялся народный сход. Улаживать межнациональный конфликт приехал лично губернатор Иван Белозерцев, который назвал произошедшее в селе «большой трагедией». Глава региона пообещал, что виновные в смерти человека понесут наказание, и сообщил о намерении встретиться с представителями второй стороны конфликта.