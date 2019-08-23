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В Пензе водитель иномарки госпитализирован после ДТП с участием «КамАЗа»

10:06 | 23.08.2019 | Происшествия

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Пенза, 23 августа 2019. PenzaNews. Водитель автомобиля «Volkswagen Passat» госпитализирован в результате столкновения транспортного средства с «КамАЗом» в Пензе в ночь на пятницу, 23 августа. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

В Пензе водитель иномарки госпитализирован после ДТП с участием «КамАЗа». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 23 августа в 0.05 в Пензе на 647 км федеральной автомобильной дороги М5 «Урал» произошло столкновение личной машины «КамАЗ» под управлением мужчины 1981 года рождения и автомобиля «Volkswagen», за рулем которого находился мужчина 1984 года рождения», — пояснили в ведомстве.

В отделе пропаганды добавили, что по данному факту проводится проверка.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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