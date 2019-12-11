В Пензе организована проверка по факту травмирования рабочих при переплавке алюминия Происшествия

Пенза, 11 декабря 2019. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту травмирования двоих работников предприятия «АМС» на улице Лесной в Железнодорожном районе Пензы при переплавке алюминия.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По данным следствия, в ночное время 10 декабря двое завальщиков металлургического предприятия, расположенного на улице Лесной в городе Пензе, осуществляли работу по загрузке спрессованного алюминия в роторную печь, предназначенную для его плавления. В момент загрузки очередной партии металла произошел хлопок в печи без последующего горения», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

Читайте также

В Пензе при переплавке алюминия на предприятии пострадали двое рабочих

В ведомстве добавили, что двое мужчин, находившихся в непосредственной близости от печи, получили телесные повреждения, после чего были госпитализированы.

«В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего и лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда», — пояснили в пресс-службе.

В управлении добавили, что по результатам проверки будет сделан вывод о наличии или отсутствии в произошедшем признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 143 УК РФ «Нарушение требований охраны труда».