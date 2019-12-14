Грузовая «ГАЗель» протаранила микроавтобус со школьниками, когда он стоял на обочине — СКР Происшествия

Пенза, 14 декабря 2019. PenzaNews. Специализированная «ГАЗель» для перевозки детей, попавшая накануне в ДТП в Бессоновском районе Пензенской области, в момент аварии стояла на обочине дороги. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

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«По данным следствия, около 15.00 13 декабря 2019 года на 7 км автодороги «Чемодановка — Сосновка» в Бессоновском районе произошло ДТП, в процессе которого водитель автомобиля «ГАЗ-278815» – мужчина 1991 года рождения совершил наезд на стоявшую на обочине по ходу его следования автомашину «ГАЗ-322121», осуществлявшую перевозку школьников села Сосновка», — пояснили в ведомстве.

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В пресс-службе уточнили, что в результате ДТП пострадали шестеро пассажиров школьного автобуса, в том числе пятеро детей — девочка 2008 года рождения и мальчики 2007, 2008, 2009 и 2010 годов рождения.

«Все пострадавшие с места ДТП были доставлены в пензенскую областную детскую клиническую больницу имени Н.Ф. Филатова, где им оказана необходимая медицинская помощь. Госпитализирован один ребенок», — сказали в управлении.

В ведомстве отметили, что по факту аварии организована проверка, по результатам которой будет сделан вывод о наличии или отсутствии в произошедшем признаков состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».