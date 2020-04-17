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Меры прокурорского реагирования приняты после трагического пожара в Нижнем Ломове

10:52 | 17.04.2020 | Происшествия

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Пенза, 17 апреля 2020. PenzaNews. Меры прокурорского реагирования приняты после пожара в частном доме в городе Нижнем Ломове Пензенской области, произошедшего в ночь на 25 марта, в результате которого погибли семеро человек — хозяйка жилища, двое ее детей, малолетняя девочка, оставленная на попечение подругой погибшей, и трое гостей. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Меры прокурорского реагирования приняты после трагического пожара в Нижнем Ломове. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По поручению прокурора региона [Натальи Канцеровой] проверена работа органов системы профилактики с семьями пострадавших. Опрошены соседи, друзья, родственники, учителя, получены объяснения должностных лиц, изучены материалы профилактической работы. Установлены серьезные нарушения законодательства в работе органов полиции, опеки и попечительства, социальной защиты населения, районной комиссии по делам несовершеннолетних и защиты их прав, администрации города Нижнего Ломова и школы», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что для устранения нарушений внесено пять представлений.

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«С целью выявления в действиях должностных лиц признаков халатности нижнеломовским межрайонным прокурором [Алексеем Перекусихиным] по указанию прокуратуры области ведется сбор необходимых материалов», — сказала Светлана Артамонова.

По ее словам, проводится проверка законности решения органа предварительного расследования об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении матери третьей погибшей девочки в связи с неисполнением ею родительских обязанностей.

«Результаты проверок, рассмотрения актов прокурорского реагирования, расследования уголовного дела, а также судьба оставшихся детей погибшей женщины находятся под личным контролем прокурора области», — подчеркнула она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по факту гибели семерых человек — четверых взрослых и троих детей — в результате пожара в частном жилом одноэтажном деревянном доме на Заречном переулке в городе Нижнем Ломове Пензенской области возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности».

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