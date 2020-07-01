Под Пензой погиб водитель «ВАЗа» Происшествия

Пенза, 1 июля 2020. PenzaNews. Мужчина 1982 года рождения, управлявший автомобилем «ВАЗ-2110», погиб в результате ДТП, произошедшего на 19 км автодороги «Тамбов — Пенза — Колышлей — Сердобск — Беково» в ночь на среду, 1 июля. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

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«По предварительным данным, в 1.03 водитель автомобиля «ВАЗ-2110» допустил съезд транспортного средства с дороги в кювет с последующим опрокидыванием. В результате происшествия от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия», — сказали в Госавтоинспекции.

В отделе пропаганды добавили, что пассажир 1979 года рождения после аварии был доставлен в больницу, а другому пострадавшему 1997 года рождения медицинскую помощь оказали на месте.

«По данному факту проводится проверка», — пояснили в ведомстве.