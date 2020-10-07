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ФОТОРЕПОРТАЖ Ресторан «Засека» после пожара. Пенза, 7 октября 2020 г.

Сергей Козлов не исключил, что персонал «Засеки» недооценил серьезность ситуации при пожаре

18:08 | 07.10.2020 | Происшествия

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Пенза, 7 октября 2020. PenzaNews. Начальник главного управления МЧС России по Пензенской области Сергей Козлов не исключил, что персонал ресторана «Засека» недооценил серьезность ситуации при возникновении пожара в здании.

Сергей Козлов не исключил, что персонал «Засеки» недооценил серьезность ситуации при пожаре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Не исключаю, что отчасти, наверное, быстрому распространению пожара способствовало еще то, что обслуживающий персонал попытался самостоятельно какие-то мероприятия провести либо не до конца оценил складывающуюся обстановку», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося в ведомстве в среду, 7 октября.

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«Мы-то понимаем, что при любом запахе дыма, при любом, немедленно надо [...] вызывать специальные подразделения», — добавил Сергей Козлов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», пожар в ресторане «Засека» в Пензе произошел вечером во вторник, 6 октября. Автоматическая сигнализация сработала в здании в 19.20. При этом первая информация о происшествии поступила в МЧС в 19.38.

Из «Засеки» были эвакуированы 47 человек — работники и посетители ресторана. В результате пожара никто не пострадал.

Огонь полностью уничтожил здание ресторана, которое являлось одной из достопримечательностей Пензы.

Причина произошедшего в настоящее время устанавливается. По предварительным данным, пожар возник на кухне на цокольном этаже. Рассматривается версия о неисправности вентиляционной системы.

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