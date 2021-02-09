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В Нижнеломовском районе организована проверка по факту обнаружения тела пропавшего мужчины

10:28 | 09.02.2021 | Происшествия

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Пенза, 9 февраля 2021. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту обнаружения в Нижнеломовском районе Пензенской области тела мужчины 1973 года рождения, числившегося без вести пропавшим. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

В Нижнеломовском районе организована проверка по факту обнаружения тела пропавшего мужчины. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что местонахождение жителя Нижнеломовского района не было известно с 6 февраля 2021 года. О его безвестном исчезновении в правоохранительные органы сообщили родственники. Утром 7 февраля тело разыскиваемого было обнаружено на расстоянии около 10 метров от федеральной трассы М5 «Урал», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что каких-либо видимых повреждений на теле не замечено.

«С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — добавили в управлении.

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