В ГИБДД сообщили подробности о ДТП с погибшими на трассе «Тамбов — Пенза» Происшествия

Пенза, 11 июня 2021. PenzaNews. Две женщины и ребенок погибли, еще три человека получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения автомобилей «Kia Rio» и «Renault Duster» на трассе «Тамбов — Пенза» вечером в минувший четверг, 10 июня. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, 10 июня в 19.10 на 255 км автодороги «Тамбов — Пенза» произошло столкновение автомобиля «Kia Rio» под управлением мужчины 1986 года рождения и автомашины «Renault Duster», за рулем которой находился водитель 1971 года рождения», — сказали в Госавтоинспекции.

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В ведомстве добавили, что после этого кроссовер «Renault Duster» вылетел в кювет.

В отделе пропаганды уточнили, что в результате аварии погибли: женщина 1973 года рождения, находившаяся в «Renault Duster», а также две пассажирки «Kia Rio» — женщина 1987 года рождения и девочка 2008 года рождения, которая от полученных травм скончалась в больнице.

В управлении ГИБДД отметили, что в ДТП пострадали три человека: водитель автомобиля «Kia Rio» и пассажирка 2014 года рождения, а также водитель автомашины «Renault Duster».

«По данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — подчеркнули в Госавтоинспекции.