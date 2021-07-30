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В Пензе 16-летняя девушка сорвалась с высоты, пытаясь сделать фото

12:10 | 30.07.2021 | Происшествия

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Пенза, 30 июля 2021. PenzaNews. Проверка организована по факту травмирования 16-летней девушки, которая сорвалась со строящегося здания очистных сооружений в Пензе, пытаясь сделать фото. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пензенской области.

В Пензе 16-летняя девушка сорвалась с высоты, пытаясь сделать фото. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По предварительным данным, вечером 24 июля в ходе прогулки девушка вместе с друзьями пришла на территорию неоконченного строительством здания очистных сооружений на улице Краснова в городе Пензе. В результате несовершеннолетняя, решив сделать несколько фото, упала с высоты второго этажа здания, получив перелом руки и травму головы», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пострадавшая госпитализирована, угрозы ее жизни нет.

«Следователями проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — добавили в управлении.

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