В результате частичного обрушения балконов многоквартирного дома в Пензе оказалась разрушена крыша швейной мастерской Происшествия

Пенза, 9 января 2025. PenzaNews. Крыша швейной мастерской оказалась разрушена в результате частичного обрушения балконов многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте пензенского пожарно-спасательного центра в четверг, 9 января.

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

«8 января 2025 года по сообщению, поступившему в пожарно-спасательный центр из центра обработки экстренных вызовов системы «112», в доме по проспекту Строителей, 3 произошло обрушение двух балконов, в результате чего разрушена крыша швейной мастерской», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на месте происшествия спасатели обследовали мастерскую, пострадавших не обнаружили.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», частичное обрушение балконов 4 и 5 этажей многоквартирного жилого дома на проспекте Строителей в Пензе произошло вечером в среду, 8 января.

В результате происшествия никто не пострадал.

По информации администрации Пензы, дом 1983 года постройки, он не был признан аварийным и подлежащим сносу или реконструкции.

Временно исполняющий полномочия главы Пензы Олег Денисов поручил в кратчайшие сроки провести техническое обследование балконов с 1 по 3 этаж.

По факту частичного обрушения балконов прокуратура организовала проверку.

Также проверку проводят следователи.