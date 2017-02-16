В России наметилась тенденция к легализации вторичного авторынка — Евгений Букин Связь и ИТ

Пенза, 16 февраля 2017. PenzaNews. Тенденция к легализации вторичного рынка автомобилей наметилась в России в последние годы. Такое мнение ИА «PenzaNews» высказал совладелец компании по подбору машин с пробегом «Честное авто» Евгений Букин.

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«В чем заключается нечистота? В большом количестве мошенников, перекупщиков и так называемых «автосалонов», потому что это не официальные дилеры, а какие-то площадки для продажи, где все построено на том, что человеку продается абсолютно не то, что он хочет купить», — сказал собеседник агентства в рамках межрегиональной конференции по продвижению компаний в Интернете, которая проходит в Пензе.

В числе рисков, которые подстерегают желающих приобрести подержанный автомобиль, он назвал битые и крашеные машины, транспортные средства со скрученным пробегом и имеющие проблемы юридического характера, в том числе купленные в кредит, находящиеся в залоге или в угоне.

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«Если человек купил, например, битую машину, то его убыток составляет размер скрытых дефектов, а когда он приобретает автомобиль с юридическими проблемами, его убыток — это стоимость всей машины», — отметил совладелец компании «Честное авто».

По словам Евгения Букина, в настоящее время принимаются меры, чтобы обезопасить покупателя и предоставить ему максимум гарантий.

«Сейчас формируются единые государственные базы, где фиксируются все ДТП, все залоги — по сути, вся история машины. Человек может по VIN-коду в будущем запросить все это и таким образом получить «родословную» автомобиля. Все зависит от того, каких уровнем знаний и времени он обладает», — отметил специалист.

По его мнению, покупатель вполне может сам проверить автомобиль, собрав все нужные сведения, но в случае недостаточной компетентности лучше обратиться к профессионалу.

«Многие зачастую переоценивают свои знания», — констатировал Евгений Букин.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», межрегиональная конференция по продвижению компаний в Интернете с участием представителя «Яндекса», а также приглашенных докладчиков из Москвы и Санкт-Петербурга, организована агентством цифрового маркетинга «НеВсем». Мероприятие является однодневным и проходит на базе ресторан-холла «Frau Gross» в Пензе в четверг, 16 февраля.

В качестве слушателей на конференцию зарегистрировались около 200 человек.

С докладами выступят семь спикеров — владелец сервиса сбора ключевых фраз MOAB Илья Исерсон, директор по маркетингу eLama.ru Александра Литманович, основатель сервиса обратного звонка CallbackKILLER Алексей Молчанов, совладелец компании «Честное авто» Евгений Букин, главный редактор интернет-издания Shopolog.ru Игорь Назаров, менеджер по работе с клиентами компании «Яндекс» Наталья Пономаренко и владелец дизайн-студии Сергей Скоморохов.