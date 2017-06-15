Максима Семенкина удивила новость о расширении оргкомитета конференции «Secon» Связь и ИТ

Пенза, 15 июня 2017. PenzaNews. Руководитель компании «CodeInside», президент ассоциации разработчиков программного обеспечения Пензенской области «Secon» и один из инициаторов проведения одноименной конференции с удивлением узнал о договоренности регионального правительства с гендиректором «D-Link Russia» Владимиром Липпингом о его включении в оргкомитет мероприятия.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Вчера вечером я увидел запись, которая была 10 часов назад опубликована, в которой говорится, что было принято решение о включении в оргкомитет человека. […] У меня вчера в обед была встреча с [первым заместителем председателя правительства Пензенской области Андреем] Кулинцевым, на которой он о переговорах [с Владимиром Липпингом] говорил, но о том, что такое решение принято, я не слышал», — прокомментировал Максим Семенкин ИА «PenzaNews».

Читайте также

Пензенские студенты и преподаватели смогут пройти стажировку в компании «D-Link»

Он отметил, что при подготовке конференции «Secon», которая в 2017 году прошла в девятый раз и была межрегиональной, всегда учитываются интересы местного IT-сообщества.

«Генеральный директор «D-Link», безусловно, человек уважаемый, важный. Вероятно, он сможет нам чем-то помочь. Опять-таки, нужно определиться с целью, задачами предстоящей конференции, исходя из этого приглашать людей, которые ее будут делать, а не наоборот — приглашать людей и потом думать, что с этим делать», — сказал собеседник агентства.

По словам Максима Семенкина, подобная ситуация, когда чиновники принимают решения без согласования с представителями ассоциации, складывается не впервые.

«Но я к этому достаточно спокойно отношусь», — резюмировал он.