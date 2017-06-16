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В Пензе выбрали 20 лучших идей для проектов в рамках IT-лаборатории

12:44 | 16.06.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 16 июня 2017. PenzaNews. 20 лучших идей, претендующих на воплощение в рамках IT-лаборатории, которая пройдет с 3 июля по 11 августа, определены в ходе встречи по генерации идей, состоявшейся на базе интеллектуального парка «Академия» в Пензе в минувший четверг, 15 июня.

В Пензе выбрали 20 лучших идей для проектов в рамках IT-лаборатории

Фото: ООО «Центр кластерного развития»

Впоследствии экспертный совет выберет 10 самых актуальных и интересных для разработки проектов. Они будут реализованы в ходе двухмесячной работы.

Ожидается, что в 2017 году участие в IT-лаборатории примут до 50 слушателей, среди которых студенты, программисты, дизайнеры и маркетологи.

IT-лаборатория — образовательный проект, организаторами которого выступают ассоциация разработчиков программного обеспечения «Secon» и ООО «Центр кластерного развития» при поддержке Минпрома Пензенской области.

Он представляет собой своеобразную фабрику стартап-проектов, которые проходят путь от идеи до практически готового продукта.

В 2016 году в лаборатории приняли участие 34 студента и молодых специалиста в сфере программного обеспечения, графического дизайна, маркетинга и продвижения, которые трудились над разработкой восьми проектов.
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