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Второй мультиплекс намечено запустить в Пензенской области в 2018 году — Андрей Степанов

13:14 | 06.07.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 6 июля 2017. PenzaNews. Второй мультиплекс, включающий в себя 10 телевизионных каналов, в том числе коммерческих, намечено запустить в Пензенской области в 2018 году. Об этом сообщил директор филиала РТРС «Пензенский ОРТПЦ» Андрей Степанов.

Второй мультиплекс намечено запустить в Пензенской области в 2018 году — Андрей Степанов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Инфраструктура вся готова. […] Двадцатью телевизионными каналами покрываться будет вся область», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в четверг, 6 июля.

Андрей Степанов уточнил, что на сегодняшний день регион покрыт десятью телевизионными каналами и тремя радиостанциями.

По его словам, определенные сложности вызывает технологический процесс, связанный с отключением аналогового телевизионного вещания для последующего запуска второго и третьего мультиплексов.
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