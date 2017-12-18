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Компания МТС улучшила связь в Пензенской области

14:29 | 18.12.2017 | Связь и ИТ

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Пенза, 18 декабря 2017. PenzaNews. Телекоммуникационный оператор МТС запустил около 30 базовых станций в Пензе, Заречном, а также райцентрах и небольших населенных пунктах области в III квартале 2017 года.

Компания МТС улучшила связь в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе МТС в Поволжье, принятые меры позволили улучшить покрытие сети 3G в Пензе.

«Жители Терновки, частного сектора на улицах 8 Марта и Добролюбова, а также абоненты, проживающие в районах плотной высотной застройки в центре Пензы, смогут смотреть видео, слушать музыку, пользоваться мобильными приложениями и мессенджерами на более высоких скоростях», — пояснили в компании.

В пресс-службе оператора добавили, что дополнительное телеком-оборудование было установлено в центральных районах четырех городов — Заречного, Сурска, Каменки и Нижнего Ломова, а также в селах Сосновка, Ульяновка, Грабово, поселках Колышлей, Белинский и Земетчино.

«Помимо развития сети 3G, МТС расширила и «голосовое» покрытие. Новые базовые станции 2G появились в Иссинском, Мокшанском, Малосердобинском и Нижнеломовском районах», — уточнили в компании.

Как отметил директор филиала МТС в Пензенской области Павел Плясенко, совершенствование сети на всей территории региона ведется непрерывно, так как оператор заинтересован обеспечить жителей качественной связью, а также быстрым и стабильным мобильным интернетом.

«Пользоваться связью МТС не только удобно, но и выгодно. В ноябре 2017 года мы почти вдвое снизили цены на популярные тарифы, и теперь стоимость пакета с включенным трафиком и минутами начинается всего от 90 рублей в месяц», — напомнил он.
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