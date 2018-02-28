«МегаФон» предложил клиентам «Максимальный кэшбэк»

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. «МегаФон» предложил жителям Пензенской области воспользоваться новой услугой «Максимальный кэшбэк», которая позволяет получить еще большую выгоду при совершении покупок у партнеров сервиса #Специи, чем раньше.
Она доступна держателям банковских карт от «МегаФона».
При этом если стандартный кэшбэк за покупки на сайте сервиса доступен всем абонентам оператора бесплатно, то опция «Максимальный кэшбэк» стоит 15 рублей в день.
«Например, раньше за покупку беспроводных наушников в интернет-магазине «МегаФона» стоимостью 12 тыс. 990 рублей через Special.megafon.ru абонент получал на счет телефона 5%, или 649 рублей, то с опцией сумма увеличится до 8%, или 1 тыс. 39 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».
В компании отметили, что предложение распространяется на всех партнеров сервиса — более чем в 300 интернет-магазинах, среди которых Lamoda, Media Markt, «Спортмастер», Booking.com, Aviasales, AliExpress, Delivery Club и другие.
Согласно условиям предоставления услуги, описанным на сайте оператора, полученные деньги в #Специях не обязательно тратить на оплату услуг связи. Их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где ее принимают, а при необходимости — снять наличные в банкомате.
Как отметил руководитель по развитию партнерств компании «МегаФон» Максим Казанкин, возможность получить дополнительную выгоду особенно важна в преддверии Международного женского дня, который будет отмечаться 8 марта.
«Сервис #Специи позволяет абонентам «МегаФона» совершать онлайн-покупки с дополнительной выгодой. У них есть выбор: получать стандартную ставку кэшбэка бесплатно или повышенную — по подписке», — пояснил он.
По данным компании, за истекший период наибольшей популярностью у абонентов пользовались товары в категориях «Техника и электроника», «Путешествия», «Одежда и аксессуары». Больше всего денег через сервис #Специи было потрачено на сайте Booking.com, который представляет собой систему онлайн-бронирования отелей. По количеству заказов первое место заняла торговая площадка AliExpress, второе место — за интернет-магазином «МегаФона», третье — за книжным интернет-магазином «ЛитРес».
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