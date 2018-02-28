«МегаФон» предложил клиентам «Максимальный кэшбэк» Связь и ИТ

Пенза, 28 февраля 2018. PenzaNews. «МегаФон» предложил жителям Пензенской области воспользоваться новой услугой «Максимальный кэшбэк», которая позволяет получить еще большую выгоду при совершении покупок у партнеров сервиса #Специи, чем раньше.

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Она доступна держателям банковских карт от «МегаФона».

При этом если стандартный кэшбэк за покупки на сайте сервиса доступен всем абонентам оператора бесплатно, то опция « Максимальный кэшбэк » стоит 15 рублей в день.

«Например, раньше за покупку беспроводных наушников в интернет-магазине «МегаФона» стоимостью 12 тыс. 990 рублей через Special.megafon.ru абонент получал на счет телефона 5%, или 649 рублей, то с опцией сумма увеличится до 8%, или 1 тыс. 39 рублей», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Пензенского отделения ПАО «МегаФон».

В компании отметили, что предложение распространяется на всех партнеров сервиса — более чем в 300 интернет-магазинах, среди которых Lamoda, Media Markt, «Спортмастер», Booking.com, Aviasales, AliExpress, Delivery Club и другие.

Согласно условиям предоставления услуги, описанным на сайте оператора, полученные деньги в #Специях не обязательно тратить на оплату услуг связи. Их можно перевести близким или оплатить любую интернет-покупку со счета телефона. Кроме того, банковской картой «МегаФона», привязанной к счету мобильного телефона, можно расплачиваться в любом месте, где ее принимают, а при необходимости — снять наличные в банкомате.

Как отметил руководитель по развитию партнерств компании «МегаФон» Максим Казанкин, возможность получить дополнительную выгоду особенно важна в преддверии Международного женского дня, который будет отмечаться 8 марта.

«Сервис #Специи позволяет абонентам «МегаФона» совершать онлайн-покупки с дополнительной выгодой. У них есть выбор: получать стандартную ставку кэшбэка бесплатно или повышенную — по подписке», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», «МегаФон» запустил кэшбэк-сервис #Специи 15 декабря 2017 года.

По данным компании, за истекший период наибольшей популярностью у абонентов пользовались товары в категориях «Техника и электроника», «Путешествия», «Одежда и аксессуары». Больше всего денег через сервис #Специи было потрачено на сайте Booking.com, который представляет собой систему онлайн-бронирования отелей. По количеству заказов первое место заняла торговая площадка AliExpress, второе место — за интернет-магазином «МегаФона», третье — за книжным интернет-магазином «ЛитРес».