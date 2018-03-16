«МегаФон» обновил линейку тарифов «Включайся!» Связь и ИТ

Пенза, 16 марта 2018. PenzaNews. Пензенские абоненты «МегаФона» получили возможность оценить дополнительные преимущества, которые предлагает обновленная тарифная линейка «Включайся!»

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В их числе — расширенный список приложений, трафик на которые не тарифицируется, а также бесплатные подписки на популярные сервисы.

При обновлении линейки, впервые представленной в мае 2017 года, принимались во внимание растущие потребности клиентов в передаче данных.

Так, по данным оператора, средний объем мобильного трафика на абонента Пензенской области по итогам IV квартала 2017 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2016-го на 41%. Пользователи линейки «Включайся!» в регионе качают в среднем по 6 ГБ трафика в месяц.

По словам директора компании «МегаФон» в Пензенской области Алексея Брюхачева, аналитика больших данных помогла сформулировать предложение для разных групп абонентов, использующих смартфон в первую очередь для того, чтобы говорить, переписываться в мессенджерах, слушать музыку, общаться в соцсетях или смотреть видео.

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«Сегодня к тарифам « Включайся! » в Пензенской области подключается каждый второй новый абонент. При этом 60% новых подключений в линейке приходится на тарифы «Слушай» и «Говори». Наш клиент ориентируются не на цену тарифа, а на определенный набор услуг, приложений и контента, который нужен именно ему. Мы стремимся стать полноценным партнером для каждого клиента, и удовлетворять его цифровые потребности в момент их возникновения. Обновление нашей тарифной линейки — очередной шаг в этом направлении», — отметил он.

Как сообщает пресс-служба компании «МегаФон», абоненты обновленного тарифного плана «Включайся! Пиши» теперь могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp и Viber, как это было ранее, но и Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и «ТамТам». Неограниченный доступ к ним включен и во все остальные тарифы линейки. При этом пакет интернет-трафика на сторонние сервисы удваивается и составит теперь 4 ГБ.

Помимо расширенного набора мессенджеров с нетарифицируемым трафиком, «МегаФон» обнулил для пользователей тарифного плана «Включайся! Слушай» стоимость трафика на Apple Music и Radio Record. При этом его объем на остальные сервисы увеличен с 8 до 16 ГБ.

В рамках предложения «Включайся! Общайся» к соцсетям «ВКонтакте», Facebook и «Одноклассники», трафик на которые не тарифицировался еще в прежней линейке, теперь добавлены Instagram и Twitter. Пакет интернета увеличен в два раза — с 10 до 20 ГБ. Также перестал тарифицироваться трафик на дополнительные мессенджеры, как и в тарифе «Включайся! Пиши».

Для любителей просмотра видеоконтента в интернете теперь представлено два тарифа «Смотри» и «Смотри+».

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Абонентская плата за тарифный план «Включайся! Смотри» снизилась со 750 до 700 рублей в месяц, а список безлимитных приложений пополнился за счет RuTube и Vimeo, а также дополнительных мессенджеров, как и в других тарифах обновленной линейки. Объем включенного трафика на сторонние сервисы также увеличен — с 12 до 20 ГБ.

«Включайся! Смотри+» — совершенно новый тариф линейки. В дополнение ко всем опциям, входящим в базовую версию, в его стоимость уже включена подписка на «Амедиатеку», благодаря чему сериалы можно смотреть бесплатно. Кроме того, тариф включает 25 ГБ трафика на сторонние сервисы.

Подписка на «Амедиатеку» будет включена и в абонентскую плату тарифа «Включайся! Премиум», объединяющего основные достоинства всех остальных предложений.

Кроме того, всем клиентам тарифов линейки «Включайся!», использующим смартфоны и планшеты на Android, доступен мобильный антивирус ESET NOD32 с функцией «Антивор», позволяющей определить местонахождение устройства, удаленно заблокировать доступ к нему и стереть всю конфиденциальную информацию.