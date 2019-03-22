«Большой цифровой кот» помог выявить картельный сговор в Пензе Связь и ИТ

Пенза, 22 марта 2019. PenzaNews. Автоматизированная программа по выявлению и доказыванию картелей «Большой цифровой кот» помогла выявить сговор при ремонте дорог в Пензе, участники которого — компания «Пензадорстрой» и московская организация «Автодорога» — оштрафованы в сумме более чем на 21 млн. рублей. Об этом сообщил статс-секретарь – заместитель руководителя ФАС России Андрей Цариковский.

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«Факты, подтверждающие картельный сговор, были установлены в ходе работы «цифрового кота», который анализировал признаки нарушений на торгах. Пензенские дорожные компании вообще одними из первых попались в его лапы. В настоящее время в отношении компаний возбуждено уголовное дело по ст. 178 УК РФ [«Ограничение конкуренции»]», — цитирует Андрея Цариковского пресс-служба Федеральной антимонопольной службы.

О работе по созданию программы «Большой цифровой кот» было объявлено осенью 2018 года. С ее помощью предполагается осуществлять контроль за проведением аукционов и выявлять антиконкурентные соглашения — «цифровых мышей».

Работа программы строится на базе информационной системы закупок и других источников данных, в том числе СМИ, электронных торговых площадок и прочих.

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«Пензадорстрой» и «Автодорога» оштрафованы на 21 млн. рублей за картельный сговор

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews» , по данным регионального антимонопольного ведомства, ООО «Автодорога» и ООО «Пензадорстрой» вступили в сговор при проведении электронных аукционов на ремонт дорог в 2017 году. В рамках реализации антиконкурентного соглашения компании поочередно делали предложения таким образом, что первое было со снижением от начальной (максимальной) цены контракта на 0,5%, а второе — больше, чем первое, и меньше НМЦ на 1 копейку.

В результате контракты были заключены с минимальным процентом снижения в 0,5% от максимальной суммы. «Автодорога» победила в двух аукционах на сумму более 242 млн. рублей, «Пензадорстрой» — в одном на сумму около 246 млн. рублей.

Таким образом, в результате реализации антиконкурентного соглашения участники получили доход в размере около 488 млн. рублей.

Решением УФАС России по Пензенской области компании «Пензадорстрой» и «Автодорога» были признаны нарушившими требования федерального закона «О защите конкуренции».

Решением Арбитражного суда Пензенской области от 7 ноября 2018 года подтверждена правильность выводов антимонопольного органа.

Постановлением Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда жалобы компаний «Пензадорстрой» и «Автодорога» на это решение оставлены без удовлетворения.

Организации привлечены к административной ответственности в виде штрафов на сумму более 21 млн. рублей.