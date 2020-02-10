Иван Зима рассказал, как «Ростелеком» повышает качество клиентского сервиса Связь и ИТ

Пенза, 10 февраля 2020. PenzaNews. Директор макрорегионального филиала «Волга» ПАО «Ростелеком» Иван Зима, который был назначен на этот пост в октябре 2019 года, подвел первые итоги своей деятельности и сообщил об основных изменениях, касающихся повышения качества клиентского сервиса.

Фото: пресс-служба ПАО «Ростелеком»

В ходе онлайн-встречи с журналистами из регионов ПФО, в том числе из Пензенской области, он напомнил о ранее озвученном принципе — «слушать, слышать, меняться», который лежит в основе работы филиала.

«В первую очередь мы организовали горячую линию по приему обращений, когда клиент имеет возможность задать вопрос мне напрямую. Плакаты с указанием контактов размещены во всех салонах в регионах Поволжья», — сказал Иван Зима.

Он добавил, что за три месяца сократилось время дозвона клиентов в контакт-центр — с 50 до 30 секунд, а число тех, кто сумел решить свой вопрос при первом обращении, выросло с 75% до 90%.

«Это был основной негатив, звучавший от людей, которым приходилось многократно обращаться в техподдержку или в салоны обслуживания», — пояснил руководитель макрофилиала «Волга».

По его словам, компания отказалась от практики начислений интернет-пользователям с кредитной формой оплаты при нулевом балансе, при этом доступ в сеть не блокируется, снижается лишь скорость — до 64 Кбит/с.

Кроме того, Иван Зима обратил внимание на то, что отменены штрафы за досрочное расторжение договоров, идет работа над улучшением бланка счета, чтобы сделать его более понятным.

Говоря о продуктах провайдера, к которым клиенты проявляют особый интерес, он назвал мультимедийное приложение Wink, представляющее собой интерактивное телевидение и онлайн-кинотеатр и работающее под одной учетной записью на разных электронных устройствах, а также сервис «Видеонаблюдение».

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Отвечая на вопрос о планах на 2020 год, Иван Зима сделал акцент на внедрении разработанного для жителей многоквартирных домов и жилых комплексов проекта «Ростелеком Ключ», включающего в себя различные сервисы и технологичные продукты, среди которых «Умный домофон», «Умный шлагбаум», «Консьерж-сервис», «Умные счетчики», «Wi-Fi на дворовой территории» и другие.

Помимо этого, Иван Зима отметил, что компания продолжает планомерную модернизацию своих сетей.

«Мы системно занимаемся переводом абонентов с «меди» на оптику. В рамках собственных и государственных программ за последние два года мы переключили в целом по Поволжью 50 тыс. клиентов», — уточнил он.

Подводя итог сказанному, руководитель макрорегионального филиала «Волга» подчеркнул, что это лишь старт на пути к масштабным изменениям в работе компании с клиентами.

«Я уверен, что коллеги в регионах точно знают, что мы хотим сделать. Результат зависит от согласованной работы профессионалов. «Ростелеком» реально стал меняться», — резюмировал Иван Зима.