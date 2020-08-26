«Ростелеком» подключил «Виртуальную АТС» компании «Мегапласт»

Многоканальная телефонная связь на основе облачных технологий позволяет фиксировать входящие и исходящие вызовы, записывать разговоры и перераспределять звонки между сотрудниками.
Кроме того, «Мегапласт» установил голосовое приветствие и стал использовать короткую нумерацию для соединений внутри организации.
Управление услугой осуществляется через пользовательский веб-интерфейс.
По словам генерального директора ООО «Мегапласт» Дмитрия Сорокина, предприятие является одним из наиболее крупных в Бессоновском районе.
«Недавно мы увеличили производственные мощности и расширили географию поставок продукции. Для нас важно, чтобы поставщики комплектующих и клиенты тратили меньше времени на ожидание телефонного ответа сотрудников. Благодаря «Виртуальной АТС» от «Ростелекома» мы сократили количество пропущенных звонков. Система автоматически перенаправляет вызов на любого свободного специалиста», — отметил он.
В свою очередь заместитель директора – директор по корпоративному и государственному сегментам Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Юлия Аксенова пояснила, что данная организация — новый клиент провайдера.
«Мы рады, что для улучшения бизнес-коммуникаций предприятие выбрало наш облачный сервис», — сказала она.
Юлия Аксенова напомнила, что для подключения «Виртуальной АТС» клиенту не нужно покупать дорогостоящее оборудование и тратить средства на его обслуживание.
«Для подключения услуги понадобятся только телефонные аппараты и выход в интернет», — цитирует замдиректора пресс-служба Пензенского филиала ПАО «Ростелеком».
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