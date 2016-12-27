15:56:49 Вторник, 27 декабря
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В пензенских больницах за три года появится более 300 мест терапевтического профиля

15:28 | 27.12.2016 | Медицина

Печать

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. 328 коечных мест терапевтического профиля будет развернуто в больницах Пензенской области в ближайшие три года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков в ходе пресс-конференции во вторник, 27 декабря.

В пензенских больницах за три года появится более 300 мест терапевтического профиля

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В конце года выделено 100 млн. рублей дополнительно в программу госгарантий. У нас будет развернуто 114 коек терапевтического профиля», — сказал он.

Читайте также

В пензенском госпитале для ветеранов вдвое увеличат число коек в отделении гериатрии

При этом Владимир Стрючков напомнил, что проблема переполненности отделений кардиологии и неврологии обсуждалась в ходе внепланового визита губернатора Ивана Белозерцева в клиническую больницу имени Г.А. Захарьина.

Министр добавил, что в 2018 году в больницах появится дополнительно 114 коечных мест, а в 2019 — еще 100.

«Таким образом, мы выйдем на норматив обеспечения коечным фондом общего профиля за счет средств областного бюджета», — резюмировал он.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой столкнулись два легковых автомобиля ГИБДД призвала водителей быть внимательными на дороге из-за предстоящих осадков
Срубившему в лесу три елки перед Новым годом мужчине грозит уголовная ответственность В Пензенской области планируется за два года решить проблему нехватки кадров в медицине
Иван Белозерцев по итогам 2016 года занял в рейтинге губернаторов 41 место В Пензе покупатель циркового реквизита стал жертвой мошенничества
Все новости
В России и за рубежом

2007–2016 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама