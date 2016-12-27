В пензенских больницах за три года появится более 300 мест терапевтического профиля Медицина

Пенза, 27 декабря 2016. PenzaNews. 328 коечных мест терапевтического профиля будет развернуто в больницах Пензенской области в ближайшие три года. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Владимир Стрючков в ходе пресс-конференции во вторник, 27 декабря.

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«В конце года выделено 100 млн. рублей дополнительно в программу госгарантий. У нас будет развернуто 114 коек терапевтического профиля», — сказал он.

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При этом Владимир Стрючков напомнил, что проблема переполненности отделений кардиологии и неврологии обсуждалась в ходе внепланового визита губернатора Ивана Белозерцева в клиническую больницу имени Г.А. Захарьина.

Министр добавил, что в 2018 году в больницах появится дополнительно 114 коечных мест, а в 2019 — еще 100.

«Таким образом, мы выйдем на норматив обеспечения коечным фондом общего профиля за счет средств областного бюджета», — резюмировал он.