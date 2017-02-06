Наталья Канцерова прокомментировала дело экс-мэра Пензы Александра Пашкова Криминал

Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Прокуратура, ранее выявившая недочеты в деле бывшего советника губернатора Пензенской области Василия Бочкарева на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова, ждет окончания дополнительного расследования для утверждения обвинительного заключения. Об этом сообщила прокурор региона Наталья Канцерова.

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«Я думаю, что так и будет в ближайшее время. Кто пытался поставить перспективу направления в суд этого дела под сомнение, это абсолютно не так. Дело будет в суде, но уже с уточнением тех обстоятельств и устранением тех недостатков, о которых речь вел прокурор», — сказала она в ходе пресс-конференции, состоявшейся в понедельник, 6 февраля.

Наталья Канцерова напомнила, что основанием для возвращения дела на дорасследование стали, в частности, необъективность установления размера ущерба и квалификация действий обвиняемых лиц.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 7 ноября 2016 года пресс-служба следственного управления СКР по Пензенской области сообщила о завершении расследования уголовного дела в отношении бывшего советника губернатора Василия Бочкарева на общественных началах Александра Пашкова и президента ООО «ЦСК «Сигма» Сергея Богунова. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 33, ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата», ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество» и ч. 4 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата».

21 ноября в прокуратуре сообщили о намерении вернуть дело о мошеннических действиях и присвоении денежных средств при выполнении работ по строительству перинатального центра в Пензе на дополнительное расследование.



Днем 25 ноября стало известно, что Александр Пашков покинул СИЗО.

В следственном управлении СКР по Пензенской области заявили, что освобождение Александра Пашкова из-под стражи является следствием действий прокуратуры. В связи с этим была направлена жалоба через центральный аппарат Следственного комитета Российской Федерации в Генпрокуратуру РФ.

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28 ноября прокуратура разъяснила свою позицию по данному делу. По данным надзорного ведомства, Сергею Богунову и Александру Пашкову предъявлено обвинение исключительно в совершении хищения денежных средств у ООО «ЦСК «Сигма», то есть в сфере предпринимательской деятельности. При этом правовая оценка факту хищения бюджетных денежных средств при строительстве перинатального центра и действий должностных лиц, в обязанности которых входило осуществление контроля за его строительством, в материалах дела не дана, точный размер ущерба не установлен.

30 ноября в Первомайском районном суде Пензы рассматривалось ходатайство о продлении срока заключения Александра Пашкова под стражей, в удовлетворении которого было отказано. В итоге Александр Пашков остался на свободе.

В 2016 году ввод перинатального центра в Пензе не состоялся. По последним данным, его открытие намечено на март 2017 года.