В Пензе 25 февраля простятся с анестезиологом Олегом Скороходовым Медицина

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с врачом анестезиологом-реаниматологом детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Олегом Скороходовым состоится в Пензе в субботу, 25 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, проститься с покойным можно будет с 12.00 в ритуальном зале клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

«Олег Скороходов ушел из жизни 23 февраля после тяжелой болезни», — добавили в пресс-службе.

Скороходов Олег Викторович родился 8 июня 1961 года в городе Чусовой Пермской области.

В 1984 году окончил 2-й Московский государственный медицинский институт имени Н.И. Пирогова по специальности « Педиатрия».

В 1988 году прошел первичную специализацию «Анестезиология и реаниматология».

С 1990 по 1992 годы обучался в ординатуре при Пензенском государственном институте усовершенствования врачей по специальности «Анестезиология и реаниматология».

С 1986 года работал в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

С 1988 года занимал должность врача анестезиолога-реаниматолога. Владел всеми методами лечения пациентов в критических состояниях и методами общей анестезии по всем разделам детской и взрослой хирургии, акушерской патологии и гинекологии.

Осуществлял лечебно-консультативную помощь по линии санитарной авиации в районах области.

Награжден нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения».