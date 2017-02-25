14:49:48 Суббота, 25 февраля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе 25 февраля простятся с анестезиологом Олегом Скороходовым

09:06 | 25.02.2017 | Медицина

Печать

Пенза, 25 февраля 2017. PenzaNews. Церемония прощания с врачом анестезиологом-реаниматологом детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова Олегом Скороходовым состоится в Пензе в субботу, 25 февраля.

В Пензе 25 февраля простятся с анестезиологом Олегом Скороходовым

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава, проститься с покойным можно будет с 12.00 в ритуальном зале клинической больницы №6 имени Г.А. Захарьина.

«Олег Скороходов ушел из жизни 23 февраля после тяжелой болезни», — добавили в пресс-службе.

Скороходов Олег Викторович родился 8 июня 1961 года в городе Чусовой Пермской области.

В 1984 году окончил 2-й Московский государственный медицинский институт имени Н.И. Пирогова по специальности « Педиатрия».

В 1988 году прошел первичную специализацию «Анестезиология и реаниматология».

С 1990 по 1992 годы обучался в ординатуре при Пензенском государственном институте усовершенствования врачей по специальности «Анестезиология и реаниматология».

С 1986 года работал в пензенской областной детской клинической больнице имени Н.Ф. Филатова.

С 1988 года занимал должность врача анестезиолога-реаниматолога. Владел всеми методами лечения пациентов в критических состояниях и методами общей анестезии по всем разделам детской и взрослой хирургии, акушерской патологии и гинекологии.

Осуществлял лечебно-консультативную помощь по линии санитарной авиации в районах области.

Награжден нагрудным знаком «Отличнику здравоохранения».
Актуальное
Читайте также
Девушка попала в больницу после столкновения «ВАЗа» с «Волгой» в Пензе Избивший знакомого бейсбольной битой житель Сердобска заплатит 22 тыс. рублей
Житель Воронежа подозревается в краже фоторамки и утюга из квартиры собутыльника в Пензе В Пензе на улицах Чаадаева, Долгорукова, Петровского, Луговой и Измайлова чистят ливневки
Жительница Пензы стала жертвой мошенничества при покупке металлоискателя через Интернет В пензенской картинной галерее открыта выставка «Певец русского леса»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама