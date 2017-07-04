В Минздраве пояснили, почему Пензенская область не вошла в число «болеющих» регионов Медицина

Пенза, 4 июля 2017. PenzaNews. Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, ежегодная диспансеризация и проводимые в Пензенской области субботние акции позволили не допустить роста количества выдачи листов нетрудоспособности в 2016 году, благодаря чему регион не вошел в число самых «болеющих» субъектов РФ.

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По словам начальника отдела организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела министерства здравоохранения Пензенской области Натальи Тюгаевой, за последние два года количество случаев временной нетрудоспособности жителей региона не претерпевает изменений и составляет 184,5 тыс. в год.

По ее словам, показатель на 100 работающих находится в пределах среднероссийских значений. Он составил в 2016 году 46,6.

Она отметила, что региональным Минздравом и подведомственными учреждениями проводится планомерная работа по обеспечению жителей труднодоступных населенных пунктов медицинской помощью.

«В первую очередь речь идет о выездных формах работы», — пояснила Наталья Тюгаева.

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Начальник отдела организации медпомощи добавила, что также в Пензенской области успешно реализуется проект по «целевой диспансеризации» в 24 муниципальных районах, имеющих максимальные показатели смертности населения.

Минздрав России обнародовал данные о том, в каких регионах чаще всего болеют жители, на минувшей неделе. По сведениям ведомства, в 2016 году медицинские учреждения выдали около 19,5 млн. больничных листов.

Больше всего листов нетрудоспособности получили жители Ярославской области — их насчитывалось 63,6 больничных на 100 работающих человек. Также высокие показатели отмечаются в Московской и Тверской областях — 60,6 и 60,1 на 100 работающих.

Реже всего за листами нетрудоспособности обращались в Чечне, где было выдано 15,4 больничных на 100 работающих.