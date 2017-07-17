ГК «Ташир» планирует построить в Пензенской области медцентр Медицина

Пенза, 17 июля 2017. PenzaNews. Президент группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян выразил заинтересованность в строительстве медицинского центра на территории Пензенской области. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

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«Он предложил нам проработать этот вопрос. У нас большая проблема в России и Пензенской области — это онкология. У нас есть в планах строительство онкологического корпуса. Возможно, мы могли бы использовать их возможности», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве области в понедельник, 17 июля.

Он напомнил, что ГК «Ташир» в рамках подписанного протокола о намерениях в настоящее время рассматривает и другие инвестиционные проекты в Пензенской области.

«Сейчас они приступили к активной фазе восстановления по мокшанским розам, в том числе по тепличному комплексу, овощам», — отметил Иван Белозерцев.